ソラシドエアは、割引運賃「ソラシドスペシャル」を10月17日から23日まで販売する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも旅客施設使用料は別途必要となる。搭乗期間は12月1日から2026年2月28日まで、一部期間は対象外となる。ソラシドエアのウェブサイトでのみ予約を受け付ける。支払期限は購入当日となる。設定は期間中の一部便に限り、設定座席数には限りがある。・東京/羽田発着鹿児島・沖縄/那覇（7,500円）、宮崎・