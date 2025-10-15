アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードでスーパーアイドル部門を受賞した。なにわ男子の大橋和也大橋は、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると、「ありがとうございます」と笑顔。受賞について「最初聞いたときはちょっと恥ずかしかったんですけど、事務所に入ってからずっと『スーパーアイドルにな