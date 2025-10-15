南魚沼市で体長1.2mのクマと軽トラックが衝突する事故がありました。 警察によりますと、15日午後5時すぎ、南魚沼市関の市道で軽トラックを運転する男性から「走行中、左から右に道路を横断してきたクマと衝突した」と通報がありました。クマの体長は約1.2mとみられています。衝突した際、軽トラックの左後ろのタイヤ付近を損傷しましたが、男性にケガはありません。 クマは現れた方向と同じやぶの方へ走っていったというこ