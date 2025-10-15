長崎市内のすべての小学6年生が参加する小学校体育大会＝「小体会」。 これまでの競技は、陸上やサッカー、球入れなどが行われていました。 それが今年からは、床に敷いた得点シートに向かいボールを投げる「ターゲットボッチャ」や「フットホッケー」などの5種目になりました。 これらの競技の導入で「運動の得意 不得意」や「障害の有無」に関係なく、楽しめるようになりました。