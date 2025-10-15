アフガニスタンのタリバン暫定政権は、隣国パキスタンからの攻撃で民間人12人が死亡、100人以上が負傷したと非難し、報復攻撃を行ったと表明しました。国境地帯では11日にも軍事衝突が起きていて、両国の緊張が高まっています。アフガニスタンを実効支配するタリバン暫定政権の報道官は15日、国境地帯でパキスタン軍から銃火器などを使った攻撃を受け、民間人12人が死亡したほか、100人以上が負傷したと明らかにしました。アフガン