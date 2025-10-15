10月17日（金）からSHIBUYA109渋谷店にて、韓国最旬ブランドが集うPOP UPショップ「SHINSEGAE HYPER GROUND」がオープン！そこで今回は、8つの出店ブランド&POP UPショップで開催される特別イベントについてご紹介します。この貴重な機会をお見逃しなく♡韓国大手百貨店「新世界」がSHIBUYA109に！「SHINSEGAE HYPER GROUND」がオープンSHIBUYA109渋谷店にて、韓国大手百貨店「新世界」と連携し、Z世代を中心ターゲットと