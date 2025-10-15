2023年に西武で活躍したマキノン氏【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）2023年に西武でプレーしたデビッド・マキノン氏が14日（日本時間15日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で快投したドジャースの山本由伸投手について「日本からでてきた最高の投手だ!!」などと興奮気味に投稿した。山本氏はブルワーズ戦で9回3安打、1失点の好投で、メジャーでの自