◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）大事なＣＳ最終ステージ初戦でキラーぶりを発揮した。阪神・森下が、得意の東から先制打を放った。両軍無得点で迎えた６回１死三塁、ＤｅＮＡ・東の１４４キロを中前にはじき返した。「チカ（近本）さんに三盗してもらって、すごく楽になりました。犠牲フライでＯＫの気持ちでゾーンを上げて、自分のスイングを心がけまし