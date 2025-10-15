◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのモイネロは７回５安打無失点で交代した。初回に自身の失策が絡んで２死満塁を迎えたが、清宮幸を二ゴロ。５回までに４度も先頭打者の出塁を許しながらも、粘った。５回は１死三塁でレイエスを中飛、郡司を三ゴロ。中軸を封じてピンチを切り抜けた。６、７回は３者凡退。７回２死で万波から見逃し三振を奪う