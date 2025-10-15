◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク―日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄剛志監督は今季１勝４敗のモイネロ対策として、この日登録された今川優馬を「５番・左翼」で先発起用した。一塁ベースを回るとすぐに、両手を激しくたたき、右人さし指を突き上げた。この日、１軍昇格した今川は、３回２死、カウント１―２からモイネロの内角１４８キロ直球を