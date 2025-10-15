◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク―日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・野村勇内野手が０―０の均衡を破った。７回先頭で左翼ホームランテラスへ。日本ハムの２番手・田中の１５２キロをライナー性の打球で打ち返した。打線は６回まで先発の達に無得点に封じられていたが、代わった直後にリードを奪った。