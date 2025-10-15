不妊症の主人公を描く大人のラブストーリー、木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分）。不妊症が発覚したことで彼氏も職も失った主人公を支える、年下イケメン・月留真央を演じる山中柔太朗さんにインタビュー。【動画】不妊症発覚で婚約破棄、自暴自棄になり年下イケメンと…今、一番お芝居が楽しい――近年、ドラマ、映画など話題作に出演し俳優としての活動も注目されている山中さん。今回、テレ東のドラマ