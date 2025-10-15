「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク−日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）七回に２番手で登板した日本ハム・田中が、いきなり先制ソロを被弾した。マウンド上で呆然とした。先発の達が６回６安打無失点で降板。得点圏に走者を背負いながらもあと一打を許さず、０−０で終盤を迎えた。田中は０−０の七回から２番手で登板。先頭の野村に対してカウント１−２と追い込んだが、６球目の１５２キロをとらえ