「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の先発・村上は再三のピンチを切り抜け、５回５安打無失点の粘投を見せた。０−０の五回２死三塁のチャンスで打席がまわると、代打・ヘルナンデスを送られた。初回、１番・蝦名の右前打から２死満塁のピンチを招いたが、山本を三ゴロに打ち取り、無失点スタート。二回、三回と走者を出しながら、スコアボードにゼロを刻む。四回２死二