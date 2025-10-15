１４日のＮＨＫ「うたコン」は、ザ・ドリフターズのメドレーで開幕した。加藤茶をセンターに純烈の３人とイスに着席した高木ブーが並び、超ときめき♡宣伝部が後方でダンス。「ドリフ大爆笑のテーマ」や「ドリフのズンドコ節」などを披露した。公称１６３センチのカトちゃんが、平均身長１８３センチの純烈に囲まれたことでネットは二度見。確かに目の錯覚かと思うほどの身長差で、Ｘでは「純烈と加藤茶が並んだら凄い