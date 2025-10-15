「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督が五回に勝負手を繰り出した。安打を放った中川に代走・小野寺を告げ、投手・村上のところで代打・ヘルナンデスを投入。先制点を奪うことはできなかったが、攻めの一手が六回の先制劇へつながった。五回、先頭の中川が右前打で出塁した。ここで藤川監督はすかさず代走・小野寺を告げた。指揮官が繰り出した一手に甲子園