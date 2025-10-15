別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕する。15日は前検が行われた。別府G3に欠かせない男、大塚健一郎（48＝大分）が帰ってきた。度重なる落車に苦しみ、当地G3は決勝に進出した23年12月の73周年記念を最後に3大会連続で負傷欠場となっていた。「今年4月に防府で落車して肺気胸に。今までで一番きつかった」と振り返る。その後も落車や腰痛に見舞われたが、そのたびにこの舞台に立つことを目標に奮い