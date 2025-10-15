「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）ＤｅＮＡが七回まで痛恨の無得点。毎回走者、二回以外は得点圏に進めるも阪神投手陣を崩すことができなかった。敵失などで作った初回２死満塁の好機で山本が倒れると、一気に空気が重くなった。二回は１死から林が死球で出塁するも続く東が痛恨の送りバント失敗。走者を進めることができなかった。さらに三回１死一、二塁では牧、山