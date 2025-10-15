◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク―日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロがピンチの連続ながら5回まで無失点に抑えた。初回、2四死球と自らの失策で2死満塁としたが、清宮幸太郎を一ゴロに打ち取った。2回も2死一、二塁を無失点。3、4回も先頭打者に安打を許したが、粘りの投球を披露した。5回には1死三塁と大きな先制のピンチを招いた