広島市西区のアルパークに開館予定の「シン・マリホ水族館」が12月にオープンします。 シン・マリホ水族館は、広島市西区のマリーナホップの閉店に伴って２０２４年１２月に閉館した「マリホ水族館」が広島市西区のアルパーク東棟３階に移転するものです。１２月２日にオープンすることが決まりました。 ６つの展示エリアには、約２００種類、１５００匹ほどの生き物が展示され、あらたに昆虫類や