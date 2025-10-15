ＪＲ山陽線の列車内で１０代女性の身体を触った罪に問われている警察職員の男の裁判が始まりました。 男は「全て間違っています」と起訴内容を否認しました。 警察職員の男は、４月、ＪＲ山陽線の列車内で１０代の女性２人の太ももやおしりを服の上から触った罪に問われています。 １５日、裁判で被告の男は「全て間違っています」と起訴内容を否認しました。 検察側は、「女性が立ち位置をずらすと田中被告も同様に立ち位置を