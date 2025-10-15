北海道上川町の黒岳で2025年10月11日、タイ国籍の女性（42）が遭難し、道警のヘリで救助されました。旭川東警察署は10月15日に当時の様子を公開し、冬山登山が本格化するのを前に注意を呼び掛けています。女性は11日に富良野市から黒岳に入り、ロープウェイを利用して登山を開始しましたが、予定より時間がかかったため山頂付近で断念し、下山を始めました。 その後、下山中に女性は転倒。足を痛め動けなくなったところを