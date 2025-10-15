広島市西区中広町で女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。 １５日午後６時半ごろ、広島市西区中広町で夫とみられる人から 「妻が血を流して倒れている」と交番に届け出がありました。 消防によりますと、現場に駆け付けたところ女性が死亡しているのを確認したということです。 警察は女性が頭部を襲われた可能性もあるとみて捜査を進めています。