◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク-日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが7回裏に野村勇選手のソロ本塁打で先制に成功しました。試合はモイネロ投手と達孝太投手、両先発の投げ合いで7回表まで0-0で進みます。すると7回裏、先発・達投手が降板し、2番手で田中正義投手がマウンドへ上がると、その先頭打者の野村選手が、6球目のストレートをとらえ、左中間のラッキーゾーンへ飛び込む値千金