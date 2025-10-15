71歳の女性を暴行し、死亡させた罪などに問われている男の裁判。15日の被告人質問で、被告は「申し訳ないことをした」と反省の弁を述べました。起訴状によりますと、元就労支援施設作業員の早瀬真吾被告（43）は、去年4月、熊本市東区月出のアパートで、木下春千代さん（当時71）の全身を殴る蹴るなどして死亡させた傷害致死などの罪に問われています。初公判で弁護側は、知的障害などを理由に無罪を主張していて、早瀬被告