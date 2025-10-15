【その他の画像・動画等を元記事で観る】ReoNaの約2年ぶり通算3枚目のニューアルバム『HEART』のリリースを記念した集中連載企画「リスアニ！’s Heart」。ReoNa本人へのインタビューを通して新作の核に迫った第2回に続いては、ニューアルバムに参加したクリエイターより堀江晶太と、リスアニ！ではお馴染みの音楽評論家・冨田明宏による特別対談をお届け！これまでにも数多くのReoNa楽曲に携わってきた堀江が今回のアルバムのため