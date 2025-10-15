元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が2025年10月13日、自身のインスタグラムを更新。清楚な白ワンピース姿を披露した。「2026年カレンダーオフショット」渡邊さんは、「2026年カレンダーオフショット」とコメントを添えて、白いキャミワンピを着たオフショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミワンピースを着用。両手を頭上の木に伸ばし、笑顔をみせていた。2枚目