鹿児島市の甲突川沿いで15日から恒例の「秋の木市」が始まりました。物価高で「実のなる植物」が人気です。 （記者）「きょうも夏のような暑さの鹿児島市ですが、カエデやモミジなどがゆっくり色づき始め、少しずつ秋の訪れを感じます」 会場の甲突川左岸緑地帯では13の店が並び、およそ1000種類1万本を超える植物を販売しています。物価高や野菜価格の高騰などで、今年は実のなる植物が人気だということです。 （鹿児島市木市