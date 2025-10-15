が、きょう15日から鹿児島市で始まりました。 （記者）「新潟の笹団子に。ボリューム満点あんこにびっくりな、どらやきも。北海道から沖縄まで。各地のおやつが大集合です」 15日から始まった鹿児島市で初開催の「おやつ博覧会」。47都道府県の人気のお菓子・160種類以上が集まり、全国各地の自慢の味が楽しめます。 1924年＝大正13年創業・和歌山の老舗からは、カステラ生地に甘酸っぱいジャムをサンドし、ホワイトチョ