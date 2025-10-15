秋田県能代市のショッピングセンターで店員にはさみを見せて「刺すぞ」と脅迫したとして能代市の２６歳の男性が逮捕されました。 警察によりますと、暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、能代市西通町の無職・長谷川誠（はせがわまこと）容疑者（２６）です。長谷川容疑者は１５日午前１０時前、能代市柳町のイオン能代店で、店員に対し所持していた刃の長さがおよそ８センチのはさみを見せて「刺すぞ」などと脅し