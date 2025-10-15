ユーザーが自由に改変、再配布などを行うことができる自由ソフトウェアの普及を推進する非営利団体のフリーソフトウェア財団が、ユーザーに携帯電話の自由をもたらすユーザーに携帯電話の自由をもたらすプロジェクト「Librephone」を発表しました。librephone Projecthttps://librephone.fsf.org/Librephone - Free Software Foundation - Working together for free softwarehttps://www.fsf.org/campaigns/librephoneFSF announc