秋田朝日放送 おととしの記録的な大雨で大きな被害を受けた五城目町の高齢者施設が、新築移転しました。 五城目町の高齢者施設「湖東老健」は、馬場目川と富津内川の合流地点に位置し、おととし７月の記録的な大雨の影響で全館が床上浸水するなど甚大な被害を受けました。施設は河川の氾濫によって倒壊するリスクが高い場所に指定されていることに加え、一部が地盤沈下したため、国や県と協議し今月、同じ町内に新築移転し