キノコ採りの遭難で「男性2人」が亡くなりました。14日、長野市信州新町の山林でキノコ採りに出かけて行方が分からなくなっていた76歳の男性が15日朝発見され、死亡が確認されました。下伊那郡・泰阜村の山林でもキノコ採りをしていた87歳の男性が死亡しています。リポート「時刻は7時半を過ぎました。きのうから行方不明になっている男性の捜索のため警察と消防が山に入ります」死亡したのは長野市信州新町に住む農業の土田