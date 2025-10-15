ユーロに関する材料は好悪が交錯、仏政局とトランプ関税にらんで＝ロンドン為替 ユーロに関する材料は好悪が交錯している。好材料としてはフランスの政局安定化への期待がある。ルコルニュ内閣に対する不信任が回避される見込みとなったことを受けて、仏ＣＡＣ指数が大幅高となっている。 一方で、昨日ＮＹ時間には、トランプ米大統領がスペインが防衛費増額に反対していることを強く批判。スペインは罰せら