2025年5月、アメリカから日本国内に麻薬を密輸したとして警察は須崎市の30代のアメリカ国籍の男を逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、須崎市西糺町の職業不詳、アメリカ国籍のデイビッド・ブハダナ容疑者(39)です。警察によりますとデイビッド容疑者は2025年5月上旬から中旬にかけて大麻成分を含んだ若干量の麻薬が入った小包をアメリカから大阪の関西国際空港に送らせた疑いが持たれています。5月2