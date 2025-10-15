秋田朝日放送 クマによる人的被害が相次ぐ中、9月から各自治体の判断で市街地でも発砲が可能となる「緊急銃猟」の運用が始まりました。横手市に続いて大仙市でも15日に緊急銃猟を想定した訓練が行われました。 大仙市では緊急銃猟制度の運用開始を受け、市街地出没マニュアルを更新しました。訓練には大仙市の職員や警察など約４０人が参加しました。９月に行われた横手市の訓練は国主体だったため、市町村単独で訓練を行う