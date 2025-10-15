けさ、起きて“肌寒い”と感じた方も多かったのではないでしょうか。この週末の雨を境に季節はさらに進みそうです。一方で、沖縄や鹿児島などでは30℃を超える真夏日となりました。10月中旬にもかかわらず、海で泳ぐ人の姿。きょう、鹿児島県奄美市笠利では最高気温31.7℃を観測しました。東京から「暑いですね、普通に夏ですね」九州地方を中心に90地点で真夏日となり、季節外れの暑さとなった一方…20代「ちょっとだけ寒いです」