新潟県内では今年度、11人がクマに襲われ、ケガをしています。エサを求めて人里に現れるクマ。あらためて警戒が必要です。こちらは三条市内で撮影された映像。固定カメラを威嚇するクマ。勢いよく突進しています。そして何かを探しながらノソノソ歩く様子も……硬いものをかみ砕くような音。木から落ちたクルミを食べているといいます。 ◆新発田市では 一方、こちらは10月の新発田市内。クマの鳴き声のようなものが聞こえ近づ