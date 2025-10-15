TenTwentyが本日リリースした、デジタルシングル「ハレ」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】TenTwenty、メンバーのリハーサル風景と自然体な姿をとらえた「ハレ」MV） 本映像は、メンバーのリハーサル風景と自然体なオフショットに、タイトルの「ハレ」を連想させる街中のカットが織り交ぜられた爽やかなMVに。今までにないほどの至近距離でTenTwentyを感じられる映像となっている。