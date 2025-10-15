10月9日～15日までの1週間は、亡くなった赤ちゃんと家族に想いを寄せるピンク＆ブルーリボンの国際啓発週間です。菊陽町では15日、流産や死産などを経験した人が集う会が開かれました。■3月に新生児死を経験した参加者「パパのことも考えて、自分のことも息子のことも考えて、亡くなった子のことも考えて頭パンクしそうで…」菊陽町で行われた「天使カフェ」。熊本県助産師会が年に2回開いています。15日は流産や死産