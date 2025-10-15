カスハラ客の理不尽なクレームに耐える駅員【漫画を読む】切符をなくしたのに改札を通りたいお客だが…!?駅員経験を持つ漫画家ザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで、ユニークな動物キャラクターが活躍する駅員漫画を公開している。駅員の日常を垣間見ることができる作品ばかりだ。今回は2作品を紹介するとともに、作者にIC系カードの普及状況について話を聞いた。■「あんたの態度が悪い」切符紛失で逆ギレする