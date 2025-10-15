※10月23日、東証グロース市場に上場予定のサイバーソリューションズ [東証Ｇ]は15日、公開価格を発表した。 ●サイバーソリューションズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月23日 事業内容：デジタルコミュニケーション＆サイバーセキュリティ事業 （メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネス