10月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＴＥＮＴＩＡＬ [東証Ｇ]決算月【8月】10/15発表 毎年2月末と8月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、公式オンラインストア及び直営店舗で利用できるマイル（保有株数に応じて2000～1万2000マイル）を年2