米連邦政府機関の「閉鎖」が3週目に突入し、その影響は全米規模で広がっています。ジョンソン米下院議長は現地時間10月13日、今回の政府機関閉鎖が史上最長となる可能性があると懸念を示しました。 米ホワイトハウスは先ごろ、連邦政府の人員削減が相次いで始まったと発表しました。米司法省の文書によると、財務省、商務省、国土安全保障省、教育省など7機関の4000人を超える連邦職員が解雇通知を受け取る見込みです。トランプ政