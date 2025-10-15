この秋は、どこか懐かしくて品のある?クラシカル?なムードがファッションの主役に。そんな気分にぴったり寄り添うのが、レディの最愛ブランド「ストロベリーフィールズ」から登場した、気品漂う千鳥柄ワンピース。今回は、その魅力をご紹介します♡ストロベリーフィールズが贈る、王道クラシカルワンピース出典: 美人百花.com出典: 美人百花.comサイドリボンネックワンピース \33,000／ストロベリーフィールズ ブランド