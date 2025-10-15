◇セCSファイナルステージ第1戦阪神―DeNA（2025年10月15日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕した。阪神はDeNA・先発の東を打ち崩せず、5回までは森下の安打1本のみだった。そんな中、6回の先頭・中川が右前打で出塁すると、藤川監督は先制点を狙い、すかさず代走・小野寺を送った。試合を中継したABCテレビでは、元阪神監督でスポーツニッポン評論家でも