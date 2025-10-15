● オメガは「スピードマスター ダーク＆グレー サイド オブ ザ ムーン」の新コレクションを発表した。7モデルの新作は、セラミックケース、マスター クロノメーター キャリバー、月面を想起させるというデザインだ。価格は221万1,000円〜232万1,000円で、10月15日から直営ブティックをはじめ正規取扱店で順次発売となる。月から生まれたスピードマスターの新展開1968年、アポロ8号が人類初の月周回飛行を成功させたとき、乗組員が