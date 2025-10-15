◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク-日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)両チームの先発投手が互いに試合終盤まで無失点に抑える緊迫の投手戦が繰り広げられています。ソフトバンクの先発はモイネロ投手。5回まで毎回ランナーを許しながらも粘りの投球を披露。6回には初めて三者凡退に打ち取り、7回も無失点。打線の援護を待ちます。一方、日本ハムの先発は達孝太投手。初回に1アウト満塁のピンチを招く