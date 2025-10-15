息子になりすまして芦北町の高齢夫婦に電話をかけ約580万円をだまし取った疑いで15日、受け子役とみられる男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは福岡市博多区の無職和田裕斗容疑者（27）です。警察によりますと和田容疑者は2025年5月に指示役の人物などと共謀し、芦北町に住む70代夫婦の自宅に息子を装って電話をかけ、現金約580万円をだまし取った疑いがもたれています。夫婦の家族が被害に気づき、警察に相談して事