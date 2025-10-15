演歌歌手神野美伽（60）が15日、都内でコンサートを行った。8月に笠置シヅ子の音楽劇を都内で開催してブギを満喫したのとは一転、この日は“演歌祭り”だった。第1部のオープニングでは、スペインの画家ジョアン・ミロの作品をモチーフにしたデザイン衣装を着て客席から登場。大歓声に包まれながら「2025年、神野美伽の演歌のコンサート始めましょう」と元気よくあいさつした。昭和を代表する歌手村田英雄の「花と竜」から「無法松